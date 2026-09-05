Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı koltukta hareketsiz buldu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili adli tahkikat başlattı.

KAPIDAN SES GELMEYİNCE KENDİ ANAHTARIYLA GİRDİ

Olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi:

Kılıç’tan perşembe gününden beri haber alamayan 50 yaşındaki kız arkadaşı Özlem E., durumundan şüphelenerek Kılıç’ın kaldığı ikamete gitti.

Zili çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine Özlem E., çantasındaki yedek anahtarla içeri girdi.

Salona yönelen Özlem E., ünlü oyuncuyu tekli koltukta oturur vaziyette ve tepkisiz halde buldu.

Nefes almadığını ve bedeninin soğuduğunu anlayınca vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ VEFAT ETTİĞİNİ BELİRLEDİ, POLİS DOSYA AÇTI

İhbar üzerine bölgeye Kağıthane Asayiş Büro Amirliği görevlileri ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı ilk tetkiklerde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyet ekiplerine bilgi veren Özlem E., erkek arkadaşı Serhat Mustafa Kılıç’ın lenf kanseri tedavisi gördüğünü ve kendisiyle günlerdir iletişim kuramadığını aktardı.

Adrese gelen olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından oyuncunun vefatına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.