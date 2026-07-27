Ünlü Rapçi Blok3'e suikast hazırlığı! Bodrum'da yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olaylarını gerçekleştiren şüphelileri takip eden polis ekipleri, ikisi kadın 7 kişiyi Bodrum’da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlü Rapçi Blok3'e suikast hazırlığı! Bodrum'da yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, 'Blok3' sahne adını kullanan ünlü rapçi Hakan Aydın’a yönelik suikast hazırlığında oldukları ortaya çıkarıldı. Emniyetteki ifadelerinde "Biz tatil yapıyorduk" diyerek suçlamaları reddeden 7 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DAKİ İKİ AYRI OLAYI AYNI ÇETE YAPTI

İstanbul Beşiktaş'ta bir ay önce gerçekleşen kundaklama olayı ile Beylikdüzü’nde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, iki eylemi de aynı kişilerin gerçekleştirdiği ve şüphelilerin Bodrum’a gittiği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kaldıkları adres belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonla 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldığı adreste ve üzerlerinde yapılan aramalarda:

4 adet ruhsatsız tabanca,
6 adet şarjör,
88 adet mermi ele geçirildi.

TELEFONLARDAN 'BLOK3' SUİKAST PLANI ÇIKTI

Polis ekiplerinin şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı detaylı incelemeler, tüyler ürperten bir suikast hazırlığını gözler önüne serdi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinde 'Blok' adlı bir grup kurdukları, bu grup üzerinden 'Blok3' sahne adıyla tanınan Hakan Aydın’a yönelik suikast planı yaptıkları belirlendi.

Grup içinde Hakan Aydın’ın kaldığı otel bilgileri ve kullandığı otomobillere ilişkin görsel ile yazışmaların paylaşıldığı saptandı.

"TATİL YAPIYORDUK" DEDİLER AMA TUTUKLANDILAR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin ifadelerinde, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum’a geldik" dedikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ikisi kadın 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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