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Ünlü sanatçı Cem Adrian'dan 23 Haziran paylaşımı
Ünlü sanatçı Cem Adrian'dan 23 Haziran paylaşımı
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CANLI YAYIN

Ünlü sanatçı Cem Adrian'dan 23 Haziran paylaşımı

Ünlü sanatçı Cem Adrian, 23 Haziran İstanbul seçimleri için paylaştığı mesajında "Tatil yok... Oy ver" ifadelerini kullandı

Ünlü sanatçı Cem Adrian'dan 23 Haziran paylaşımı

Sanatçı Cem Adrian, 23 Haziran İstanbul seçimleri için bir mesaj paylaştı.

Adrian,  23 Haziran pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cem Adrian, paylaşımında "Tatil yok... Oy ver" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yine 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bunların; 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek. Yeni seçmen kaydı olmadı ancak oy kullanamayacaklar yeniden tespit edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cem adrian #23 haziran
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