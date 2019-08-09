Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, büyük Ankara mitinginde ünlü sanatçı Haluk Levent'i de görmek istiyor. Haluk Levent'e binlerce mesaj yağdıran EYT'liler, ünlü sanatçıdan yanıt bekliyor

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, mağduriyetlerinin 20'nci yılında Ankara Tandoğan Meydanında buluşacak.



8 Eylül 2019 Pazar günü yapılacak büyük mitingi için ünlü sanatçı Haluk Levent'e EYT'lilerden resmen mesaj yağdı.



Binlerce mesajın atıldığı öğrenilirken Haluk Levent'in vereceği yanıt bekleniyor.



Haluk Levent için yapılan açıklamada "Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız" denildi.



ulusal.com.tr