​TESUD heyeti, Akar ile askeri liseleri görüştü
​TESUD heyeti, Akar ile askeri liseleri görüştü
Anlaşma sağlanamadı, grev başlıyor
Anlaşma sağlanamadı, grev başlıyor
Alev Kılıç: Hazırlıklı olmalıyız
Alev Kılıç: Hazırlıklı olmalıyız
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Ünlü sanatçı Haluk Levent'e EYT mesajı yağıyor - Son dakika 9 Ağustos 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, büyük Ankara mitinginde ünlü sanatçı Haluk Levent'i de görmek istiyor. Haluk Levent'e binlerce mesaj yağdıran EYT'liler, ünlü sanatçıdan yanıt bekliyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent'e EYT mesajı yağıyor - Son dakika 9 Ağustos 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, mağduriyetlerinin 20'nci yılında Ankara Tandoğan Meydanında buluşacak.

8 Eylül 2019 Pazar günü yapılacak büyük mitingi için ünlü sanatçı Haluk Levent'e EYT'lilerden resmen mesaj yağdı.

Binlerce mesajın atıldığı öğrenilirken Haluk Levent'in vereceği yanıt bekleniyor.

Haluk Levent için yapılan açıklamada "Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #Haluk Levent
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.