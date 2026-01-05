Ünlü şarkıcı Alya Şahinler gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu ile fuhuş soruşturmasında aranan ünlü şarkıcı, yurt dışından dönerken havalimanında gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ünlü şarkıcı Alya Şahinler gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlü isimlere yönelik başlatılan "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah saatlerinde 26 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen iki kişiden birinin şarkıcı Alya Şahinler olduğu belirlendi. Şahinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a dönüş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahinler'in yakalanmasıyla birlikte toplam gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliye yöneltilen suçlamalar arasında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak", "Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak" ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" maddeleri yer aldı.

ÜNLÜ MENAJER VE FENOMENLER LİSTEDE

Operasyon kapsamında aranan şüphelilerden birinin başka bir suçtan halihazırda tutuklu olduğu, diğer bir şüphelinin ise halen yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan 23 kişi arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor.

Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet ve Aşkın Nur Yengi gibi sanatçıların menajerliğini yapan Haluk Şentürk, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, sosyal medya fenomeni Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez ve şarkıcı Nevin Şimşek soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Emniyet güçlerinin soruşturmayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte 32 günlük net kazanç tablosu3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte 32 günlük net kazanç tablosuEkonomi
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandıİstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandıGündem
Günün Manşetleri
Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için önemli ve gerekli
Ocak ayı kira zam oranı belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
2025 yılı enflasyonu belli oldu
2021'den bu yana tüm cinayetler aydınlatıldı
Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık vurgun...
ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayı
Yılın haydutluğu gazete manşetlerinde!
DEAŞ evindeki kadınların ifadeleri ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Milyonlarca memurun beklediği haber geldi: Kimin cebine ne kadar girecek? Milyonlarca memurun beklediği haber geldi: Kimin cebine ne kadar girecek?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın yeni haftaya nasıl başladı?
2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı liste 2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı liste
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu sessizliğini bozdu: "En büyük hatamdı" Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu sessizliğini bozdu: "En büyük hatamdı"