Ünlü şarkıcı Alya Şahinler gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlü isimlere yönelik başlatılan "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah saatlerinde 26 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen iki kişiden birinin şarkıcı Alya Şahinler olduğu belirlendi. Şahinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a dönüş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahinler'in yakalanmasıyla birlikte toplam gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliye yöneltilen suçlamalar arasında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak", "Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak" ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" maddeleri yer aldı.

ÜNLÜ MENAJER VE FENOMENLER LİSTEDE

Operasyon kapsamında aranan şüphelilerden birinin başka bir suçtan halihazırda tutuklu olduğu, diğer bir şüphelinin ise halen yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan 23 kişi arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor.

Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet ve Aşkın Nur Yengi gibi sanatçıların menajerliğini yapan Haluk Şentürk, Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, sosyal medya fenomeni Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez ve şarkıcı Nevin Şimşek soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Emniyet güçlerinin soruşturmayla ilgili çalışmaları devam ediyor.