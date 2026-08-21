Ünlü şarkıcı Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi: Mabel Matiz'e adli kontrol tedbiri!

Mabel Matiz adıyla tanınan ünlü şarkıcı Fatih Karaca, "Ha Leylim" adlı şarkısının sözleri ve video klibi gerekçe gösterilerek hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlü şarkıcı Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi: Mabel Matiz'e adli kontrol tedbiri!
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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade veren sanatçı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde adliyeye gelen Fatih Karaca (Mabel Matiz), savcılık makamına ifade verdi.

Savcılık sorgusunun ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ünlü sanatçı hakkında mahkeme kararını verdi:

Hakimlik, şarkıcı Fatih Karaca'nın "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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