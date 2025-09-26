Ünlü şarkıcı güllü hayatını kaybetti: Düştüğü balkon görüntülendi, ayrıntılar ortaya çıktı

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, gece saat 03.00 civarında Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5’inci kat terasından düşerek hayatını kaybetti.

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, gece saat 03.00 civarında Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5’inci kat terasından düşerek hayatını kaybetti.

Güllü’nün cenazesi otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, şarkıcının düştüğü belirtilen Yalova’daki evinin balkonu basına böyle yansıdı.

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, 26 Eylül 2025 günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne “Yüksekten Düşme” ihbarı geldiği bildirildi. Görevliler adrese ulaştığında, Güllü olarak bilinen Gül Tut’un kızı ve kızının arkadaşı ile balkonda bulunduğu sırada camdan düştüğü ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatıldı.

Komşularından Güllü için duygusal sözler

Komşu Halit Becergen, “Gece saat 1 sıralarında haber aldım. Aşağı indiğimde yolun ortasında yatıyordu. İyi bir hanımdı, zararsızdı, kendi halindeydi. Sanatçıydı, konserlere gidip geliyordu” dedi.

Sezgin Kaya ise, “Güllü’nün düştüğünü görünce çok üzüldük. Ben burada esnafım. Allah kimsenin başına vermesin. İyi bir insandı, iyi bir sanatçıydı. Çevresinde sevilen biriydi. Akşamdan beri çok üzüldük, hiç uyumadık” ifadelerini kullandı.

Balkondan Düşme
