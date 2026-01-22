Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni perde: Kervan Eminoğlu adli kontrolle serbest
Yalova'da 5. kattan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişmede, gece yarısı atılıp silinen mesajların izini süren savcılık, sanatçının kızının eski nişanlısı için harekete geçti.
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi.
Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Yalova'ya çağrılan sanatçının kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli hakim karşısına çıktı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi. Mahkeme, şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Eminoğlu hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin kan ve idrar örneklerinin de alındığı bildirildi.
GECE YARISI SİLİNEN WHATSAPP MESAJLARI
Dosyaya giren detaylara göre, zanlı Kervan Eminoğlu'nun olay gecesi saat 01.50'de Tuğyan Gülter'e WhatsApp üzerinden iki mesaj gönderdiği ve daha sonra bu mesajları sildiği tespit edildi.
Eminoğlu'nun ifadesinde, olaydan hemen sonra gönderdiği ve sildiği bu mesajların içeriğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Bir apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta kızı ve bir arkadaşıyla birlikte bulunan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Olayı Gülter'in gerçekleştirdiğini iddia eden arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.