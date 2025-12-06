Ünlü spikerler gözaltındaydı: İşlem sonrası iki isim hakkında karar verildi

İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen, kamuoyunda yankı uyandıran ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, Jandarma Komutanlığı'ndaki yasal süreçleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ünlü spikerler gözaltındaydı: İşlem sonrası iki isim hakkında karar verildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde tanınmış şahsiyetleri hedef alan geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Bu operasyon çerçevesinde, aralarında televizyon dünyasının bilinen yüzleri spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İKİ SPİKER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltı sürecinin ardından gelişmeler yaşandı. Ünlü spikerlerden Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, Jandarma'daki işlemlerinin tamamlanmasını takiben serbest bırakıldı.

A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı! İşte bu hafta raflara gelecek indirimli ürünlerA101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı! İşte bu hafta raflara gelecek indirimli ürünlerMarket
Erdek’te şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulunduErdek’te şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulunduYurt
uyuşturucu operasyonu spiker
Günün Manşetleri
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
Çok Okunanlar
Türkiye genelinde sağanak alarmı Türkiye genelinde sağanak alarmı
Altın yeniden yükselişte mi? Altın yeniden yükselişte mi?
Üşümezsoy açıkladı: Marmara’da büyük deprem riski var mı? Üşümezsoy açıkladı: Marmara’da büyük deprem riski var mı?
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!
Kayıp olarak aranan kadın evinin banyosunda gömülü bulundu: Kocası cinayeti itiraf etti Kayıp olarak aranan kadın evinin banyosunda gömülü bulundu: Kocası cinayeti itiraf etti