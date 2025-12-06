Ünlü spikerler gözaltındaydı: İşlem sonrası iki isim hakkında karar verildi
İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen, kamuoyunda yankı uyandıran ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, Jandarma Komutanlığı'ndaki yasal süreçleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde tanınmış şahsiyetleri hedef alan geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Bu operasyon çerçevesinde, aralarında televizyon dünyasının bilinen yüzleri spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
İKİ SPİKER SERBEST BIRAKILDI
Gözaltı sürecinin ardından gelişmeler yaşandı. Ünlü spikerlerden Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, Jandarma'daki işlemlerinin tamamlanmasını takiben serbest bırakıldı.