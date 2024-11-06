Ünlü türkücü Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü türkücü Turgut Karataş, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü türkücü Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!
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Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü türkücü Turgut Karataş, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.  Tedavi sürecinde çocuklarının yardım paralarına el koyması nedeniyle ilaçlarını dahi temin edemediği belirtilen Ankaralı Turgut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Roman kökenli olduğu belirtilen Ankaralı Turgut'un Yöresel Halk Müziği ve Arabesk tarzında söylediği şarkılarla tanındı. Müzisyenliğinin yanında söz yazarlığı da yapan Ankaralı Turgut aynı zamanda oyunculuk da yaptı.

Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi ve unutulmaz dizi Olacak O Kadar'da roller alarak oyunculuğunu gözler önüne serdi.

ALBÜMLERİ
Benim Adım Ankaralı Turgut
Yakalarsam Tık Tık (1998)
Ver Deyom Vermeyon
Var Yemez Amca
Sıra Sende
Pop Muzik Moda Turgutça
Para
Oturak Alemi
İsyanım Var
Hüp Düt & Dabi Dabi (2002)
Hop Dedik
Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana
Dah Diri Dom
Best Of
Bak Hele
Arabası Var
Sen Gittikten Sonra
Yalaka Para
Bay Bay Sakir Sakir
Beni Görmek için Gelme (2008)
Kaymak Lazım (2010)
Son Nokta

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