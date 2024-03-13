Ünlü yapımcı Arif Keskiner hayatını kaybetti! 2011'de Oyum Doğu Perinçek'e diyenler arasındaydı

Türk sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti. Arif Keskiner, "Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden" ve "Köşeyi Dönen Adam" filmlerinin prodüktörlüğünü yaptı.

Halit Çapın'ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikayesinden TRT'ye üç bölümlük ilk diziyi çekti.

Arif Keskiner, herkesin "Çiçek Bar" ya da "Arif'in Yeri" dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açtı.

2011’de Oyum Doğu Perinçek’e diyenler arasında yer aldı. Cumhuriyet Güçbirliği’nin adaylarına destek verdi.

Sanatçılar Girişimi içerisinde yer alan Keskiner, Milli Anayasa Platformu’nun sonuç bildirgesini imzalayan 200 sanatçıdan biri oldu.

FETÖ kumpası sürecinde Aydınlık'a verdiği demeçte dik duruşuyla herkese örnek olmuştu. Arif Keskiner demecinde, "Bu ülkenin sahipsiz olmadığını ne zaman haykıracağız. Türkiye nereye gidiyor dostlar? Türkiye nereye gidiyor? Sorgusuz sualler baskınlar, tutuklamalar nereye kadar? Ulusal Kanal’a, Aydınlık’a ve İşçi Partisi’ne yapılanlar akıl alacak işler değil. Gün, birlik olmak günü, kol kola yürümek günü. İçerdekilerin sahipsiz olmadığını göstermek günü. Herkesi İşçi Partisi’nin, Aydınlık’ın, Ulusal Kanal’ın etrafında toplanmaya, kenetlenmeye, birlik olmaya davet ediyorum." demişti.