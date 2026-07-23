Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan titiz aramalarda; özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.

İKİ KARDEŞ JANDARMA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ

Operasyon kapsamında ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

HASTANE GİRİŞİNDE BASIN MENSUPLARINA TEPKİ: "NİYE FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR?"

Gözaltındaki şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi verilmesi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık kontrolü için getirildiği hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın İlçe Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.