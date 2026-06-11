Ünlüler dosyasında siyasete uzanan şok dalga! Milletvekili Adnan Beker'in oğlu için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran büyük uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında çok çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlüler dosyasında siyasete uzanan şok dalga! Milletvekili Adnan Beker'in oğlu için gözaltı kararı
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Soruşturma dosyasını yürüten cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında resmi gözaltı kararı verildi. İstanbul Narkotik ekiplerinin organize ettiği operasyon kapsamında şüphelinin yakalanması için eş zamanlı saha çalışması başlatıldı.

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Gözaltı ve yakalama kararı üzerine harekete geçen kolluk güçleri, şüpheli Oğuzhan Beker’in Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Tulumtaş Mahallesi'ndeki ikametgahına baskın düzenledi. Adreste gerçekleştirilen adli aramalarda çeşitli siber ve fiziksel materyaller incelemeye alınırken, baskın anında evinde bulunmayan Oğuzhan Beker’in yakalanamadığı bildirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve adresinde tespit edilemeyen Beker'in ele geçirilmesi için emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak saha tarama ve teknik takip operasyonlarının titizlikle devam ettiği öğrenildi.

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