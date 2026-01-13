Ünlülerden İran paylaşımı: "Özgürlük" dediler, ABD ve İsrail’in sözcülüğünü yaptılar

İran’da ekonomik gerekçelerle başlayan protestoların ABD ve İsrail tarafından kışkırtıldığına yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, bu süreç Türkiye’de de tartışma yarattı. İran’da CIA ve Mossad bağlantılı unsurların şiddeti körüklediği, kamu düzenini hedef alan yıkıcı faaliyetlerin organize edildiği öne sürülürken, İran halkının ise kışkırtmalara karşı devletinin yanında durduğu vurgulanıyor.

Buna karşın Türkiye’de bazı ünlü isimlerin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik algı operasyonlarına sorgulamadan destek verdiği eleştirileri yükseliyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, “özgürlük” ve “demokrasi” söylemleri üzerinden İran’a yönelik mesajlar paylaşan ünlülerin, ABD ve İsrail’in Tahran’a dönük politikalarının parçası haline geldiği savunuluyor.

Bu isimlerden biri şarkıcı Hadise oldu. Hadise, sosyal medya hesabından İran’daki protestolara destek veren bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Sessiz kalamam. İran’da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor. İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim. Bir ses olalım.” ifadeleri yer aldı.

Kışkırtma tuzağına düştüğü öne sürülen bir diğer isim ise Demet Akalın oldu. Akalın’ın, İran’a yönelik belli odaklar tarafından hazırlandığı belirtilen kalıp bir metni sosyal medya hesabından paylaştığı, aynı metnin Kardelen Hacıoğlu ve menajer Ayşegül Bafralı gibi isimler tarafından da dolaşıma sokulduğu kaydedildi. Metinde, İran hükümetinin iletişimi kestiği ve insanların sesini dünyaya duyuramadığı iddiaları yer aldı.

Gülben Ergen ise İran’daki kışkırtmaları “demokrasi mücadelesi” olarak nitelendirdi. Ergen, paylaşımında, “Tahran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini’yi saygıyla anıyorum ve komşumuz İran’ın demokrasi yolundaki onurlu mücadelesini yürekten destekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Eleştirilerde, “demokrasi” söyleminin ABD’nin başka ülkelere müdahale aracı olarak sıkça kullandığı bir argüman olduğuna dikkat çekiliyor. Sosyal medyada İran’daki olaylara ilişkin paylaşımlarda eski ya da İran’a ait olmayan görüntülerin de sıkça kullanıldığı belirtiliyor.

Bu kapsamda oyuncu Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı bir fotoğraf da gündeme geldi. Protestolara katılan bir kadının İran Lideri Ali Hamaney’in fotoğrafını yaktığı anlara ait olduğu belirtilen görselin, aslında 2022 yılında Kanada’da çekildiği ortaya çıktı.

Öte yandan Mahsun Kırmızıgül’ün İran yönetimini “diktatörlük” ile suçladığı paylaşımlar da eleştiri konusu oldu. Kırmızıgül’ün, İran’a yönelik sert ifadeler kullanmasına karşın, dış müdahalelerle ülkeleri dizayn etmeye çalışan ABD yönetimine yönelik herhangi bir eleştiride bulunmaması dikkat çekti.

Uyuşturucu soruşturmasıyla da gündeme gelen Feyza Altun’un ise Türkçe, İngilizce ve Farsça kışkırtıcı mesajlar paylaştığı, İran devletinin protestocular için “vur emri” verdiğini iddia ederek ABD ve İsrail söylemleriyle herkesi desteğe çağırdığı belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları, İran’daki emperyalist kışkırtmalara destek veren bu paylaşımlara sert tepki gösterdi. Tepkilerde, söz konusu ünlü isimlerin eli kanlı İsrail ve ABD yönetimlerine sessiz kaldıkları vurgulanırken, algı operasyonlarına alet olunmaması çağrısı yapıldı.