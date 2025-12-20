Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 3 isim hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve fotoğrafçı Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın açıklamasında, Şeynova ve Garipoğlu’nun adreslerinde arama yapılacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve ünlü fotoğrafçı Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, üç isim hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yakalama kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova'ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu'nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır"

EVLERİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soruşturma kapsamında Fatih Garipoğlu’nun Sarıyer’deki adresinde ve Gökmen Kadir Şeynova’nın Beşiktaş’taki adresinde arama yapıldığı belirtildi.

