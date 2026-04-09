Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Burak Deniz ve Norm Ender dahil çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma, uyuşturucu kullanımı ve teminine yönelik iddialar üzerine yoğunlaşıyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen narkotik ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu adresleri tespit ederek baskınları gerçekleştirdi. 14 kişilik gözaltı listesinde yer alan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramaların ardından işlemler başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, gözaltı listesinde yer alan oyuncu Burak Deniz ve rap dünyasının tanınan ismi Ender Eroğlu (Norm Ender), adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.