Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Çağla Boz ve Melis Sabah dahil 5 gözaltı

Ünlülere yönelik devam eden geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında emniyet güçleri yeni bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah ile birlikte toplam 5 kişi gözaltına alındı. Listede yer alan diğer şüphelilerin ise Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın olduğu bildirildi.

EVDEN ÇIKANLAR DOSYAYA GİRDİ

Ekonomim'e göre, gözaltı işlemleri sırasında şüphelilerin ikametlerinde de aramalar yapıldı. Oyuncu Çağla Boz’un evinde gerçekleştirilen aramalarda 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği iddia ediliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÜMİT KARAN VE DİĞER ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınan isimlerle ilgili süreç de hızlandı. Aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki sorguları biten şüpheliler, savcılık işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

2025 yılının son günlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilere ait uyuşturucu testlerinin sonuçları rapora yansıdı. Yapılan incelemeler sonucunda; İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'nin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edildi.

Aynı grupta yer alan Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un sonuçları ise negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma 8 Ekim 2025 tarihinden bu yana genişleyerek devam ediyor. Bugüne kadar müzisyen, menajer ve iş insanı sıfatıyla tanınan çok sayıda kişi ifade verirken, uyuşturucu kullanımı tespiti için kan ve saç örneği alındı. Soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.