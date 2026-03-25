Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fikret Orman, Hande Erçel ve Didem Soydan dahil 16 kişiye gözaltı kararı

İstanbul'da ünlülere yönelik kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise yakalanması için hukuki süreç devam ediyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yayımladı. Toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla başlatıldığı belirtilen soruşturmaya dair Başsavcılığın kelimesi kelimesine açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir"

İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 16 İSİM

Dosyada yer alan 16 kişilik listede şu isimler bulunuyor: Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari.

Operasyonun detaylarına göre, listede yer alan isimlerden Fikret Orman ve Güzide Duran birlikte gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan bir diğer isim olan Kerim Sabancı'nın ise yurt dışından Türkiye'ye geldiğinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak adresinde bulunamayan şüphelilerden oyuncu Hande Erçel'in ise operasyon sırasında yurt dışında olduğu öğrenildi.