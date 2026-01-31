Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

İstanbul'da yürütülen dev uyuşturucu operasyonunda, Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Uyuşturucu madde kullanma ve temin etme" suçlamalarıyla başlatılan baskınlarda, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı popüler isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında ünlü komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen sahne adıyla bilinen Yusuf Aktaş da yer alıyor.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin ikametlerinde detaylı aramalar yaptı. Baskın yapılan adreslerde ele geçirilen çeşitli kanıtlara ve incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu.

