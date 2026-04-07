Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve çok sayıda ünlü gözaltına alındı
Narkotik ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, aralarında tanınmış müzisyen ve oyuncuların bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Eş zamanlı yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri netleşti. Ekipler; Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden'i gözaltına aldı.
Sabah saatlerinde evlerinden alınan şüpheliler, ilk aşamada prosedür gereği sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerin ardından sekiz kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki ilk ifade işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından şüphelilerin, "uyuşturucu madde kullanımı ve temini" şüphesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği bildirildi.