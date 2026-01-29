Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin daha testi pozitif çıktı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sekiz kişinin test sonucu belli oldu. Dört ismin testi pozitif çıkarken, dört ismin sonucu negatif çıktı.
Türkiye gündemini sarsan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden bazılarının uyuşturucu test sonuçları açıklandı.
Soruşturma kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamalarıyla işlem yapılan isimlere yönelik incelemeler sürüyor.
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
Yapılan incelemeler sonucunda uyuşturucu testleri pozitif çıkan isimler şu şekilde açıklandı:
Ayşe Sağlam
Selen Çetinkaya
Ahmet Şaşmaz
Mustafa Tatlıcı
Selen Çetinkaya’nın uyuşturucu testi kokain pozitif çıktı. Hakkında ev hapsi kararı verilen Mustafa Tatlıcı’nın saç örneğinde de kokain tespit edildi.
Ayşe Sağlam’ın idrar ve saç örneklerinde de kokain bulgusuna rastlandığı, Ahmet Şaşmaz’ın ise uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
TESTİ NEGATİF ÇIKAN İSİMLER
Yapılan testler sonucunda uyuşturucu kullanmadığı tespit edilen isimler ise şu şekilde sıralandı:
Nilüfer Batur
Ceren Alper
Selen Görgüzel
Nazlıcan Taşkın