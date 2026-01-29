Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin daha testi pozitif çıktı

Türkiye gündemini sarsan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden bazılarının uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Soruşturma kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamalarıyla işlem yapılan isimlere yönelik incelemeler sürüyor.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Yapılan incelemeler sonucunda uyuşturucu testleri pozitif çıkan isimler şu şekilde açıklandı:

Ayşe Sağlam

Selen Çetinkaya

Ahmet Şaşmaz

Mustafa Tatlıcı

Selen Çetinkaya’nın uyuşturucu testi kokain pozitif çıktı. Hakkında ev hapsi kararı verilen Mustafa Tatlıcı’nın saç örneğinde de kokain tespit edildi.

Ayşe Sağlam’ın idrar ve saç örneklerinde de kokain bulgusuna rastlandığı, Ahmet Şaşmaz’ın ise uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

TESTİ NEGATİF ÇIKAN İSİMLER

Yapılan testler sonucunda uyuşturucu kullanmadığı tespit edilen isimler ise şu şekilde sıralandı:

Nilüfer Batur

Ceren Alper

Selen Görgüzel

Nazlıcan Taşkın