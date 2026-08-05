Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında şok gelişme! 18 yaşından küçük çocuklarla iğrenç yazışmaları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında şok gelişme! 18 yaşından küçük çocuklarla iğrenç yazışmaları ortaya çıktı
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Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ifade edilen Koray Beşli, el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan adli bilişim incelemelerinde ulaşılan yeni bulguların ardından yeniden gözaltına alındı.

Dijital materyallerde 18 yaş altı iddiaları

Soruşturma kapsamında Koray Beşli'ye ait cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyaller adli bilişim uzmanları tarafından detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Elde edilen bilgilere göre, adli bilişim analizlerinde mesajlaşma kayıtları ve dijital içeriklerde 18 yaşından küçük kız çocuklarına ilişkin yazışmalar ve görseller bulunduğu iddia edildi. İçeriklerin kapsamı ve hukuki niteliğine dair teknik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılık kararıyla polis ekipleri harekete geçti

Söz konusu dijital bulguların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı çıkardı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Beşli'nin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Savcılığın, dijital materyallerde adı geçen diğer kişileri ve olası bağlantıları da mercek altına aldığı, incelemeler sonucunda dosyada yeni şüphelilere ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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