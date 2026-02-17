Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu dahil 17 gözaltı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, TRT'de yayınlanan "Cennetin Çocukları" dizisinde rol alan oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin tam listesi şu şekilde:

Hakan Tunçelli

Murat Dalkılıç

Kaan Tangöze

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan Kakız

Kemal Doğulu

Murat Öztürk

Murathan Kurt

Nailcan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

İsmail Hacıoğlu

Furkan Koçan

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık tarafından yapılacak açıklama şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme, TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir."