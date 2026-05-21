Ünlülere yönelik uyuşturu soruşturması: 1 kişi hakkında tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Şüpheliler daha sonra kan, saç ve idrar örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edildi. İşlemler sonrası 9 kişi serbest bırakılırken, 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık, şüphelilerden Mehmet R. hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Şüpheliler Aslıhan T., Berkay Ş., Volkan B., Kübra İ., Aycan Y., Tuğçe P., Eda D. ve Cansu T. hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” talep edildi.

Yaşar Ö. ile Hakan A. hakkında ise “yurt dışı çıkış adli kontrol” şartı uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.