Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 5 isim tutuklandı

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 21 kişi hakkında karar verildi. 5 kişi tutuklandı, 12 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 5 isim tutuklandı
Yayınlanma:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 21 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Aralarında Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin’in bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kalan 12 kişiden 2’si ev hapsi, 10’u ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe gönderildi.

Hakimlik, Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Hakan Kakız, Murat Öztürk, Murathan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı ve Furkan Koçan hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

