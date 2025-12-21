Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı... İşte suçlamalar

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından dosyada yer alan delillerin incelendiği, şüphelilerin “uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve fuhuşa aracılık” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Nöbetçi hakimlikte hakim karşısına çıkan şüpheliler hakkında karar verildi. Aralarında sosyal hayatın tanınan isimlerinden Cihan Şensözlü ve menajer Eser Küçükerol’un da bulunduğu 6 şüpheli, isnat edilen suçlar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANAN İSİMLER VE SUÇLAMALAR

Operasyon kapsamında tutuklanan isimler ve sevk edildikleri suçlamalar şöyle aktarıldı:

Cihan Şensözlü hakkında “fuhuşa teşvik veya aracılık etmek” suçlaması yer aldı. Kasım Garipoğlu’nun şoförü olduğu belirtilen İsmail Ahmet Akçay için “uyuşturucu madde ticareti” ile birlikte “fuhuşa teşvik veya aracılık etmek” suçlamaları belirtildi. Eser Gökhan hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlaması yer aldı. Mehmet Güçlü, Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit için ise “fuhuşa teşvik veya aracılık etmek” suçlaması yöneltildi.