Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan hakkında karar açıklandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.