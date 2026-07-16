Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: O isimler gözaltında

Gözaltılar arasında yönetmen Fatih Aksoy, Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş da bulunuyor.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci kimlikleriyle tanınan kişilerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

9 İSİM GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda Sıla Gençoğlu, İlyas yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınırken İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.