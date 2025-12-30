Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 kişi için tutuklama talebi

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hafta sonu gözaltına alınan 17 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılık, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 12 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Tutuklama talep edilen isimler arasında;

• Miss Türkiye 2016 güzeli ve eski SHOW TV Spikeri Buse İskenderoğlu,

• Kütüphane isimli mekanın sahibi Yılmaz Efe,

• Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi,

• Suma Han adlı gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy,

• Sosyal medya fenomenleri Dilara Ege Çevik ve Rabia Karaca,

• İşletmeci Cihan Güler,

• Avukat Burak Güngörmedi,

• Ömer Can Kılıç,

• Resul Aslan,

• Tuğrulbey Aran,

• Alaçatı Limon Köyiçi işletmecisi Yasin Burak Becek bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, ‘The Bacım’ adlı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan ile birlikte Emrah Gencer, Nilay Didem Kılavuz ve stil danışmanı/modacı Rabia Yaman için adli kontrol talep edildi.

Muhammed Zeki Gökay ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının açıklanmasının ardından sürecin detayları netleşecek.