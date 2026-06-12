Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 10 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında hukuki süreç devam ediyor. Emniyetteki gözaltı işlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan 23 şüpheli, savcılık ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirildi.

İfade işlemlerinin sona ermesinin ardından savcılık makamı şüpheliler hakkındaki taleplerini hazırlayarak dosyaları mahkemeye gönderdi.

10 İSİM İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Dosyada adı geçen Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BİR ŞÜPHELİYE EV HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında adli kontrol tedbirleri kapsamında "konutu terk etmeme" şeklinde karar verilmesini talep etti.

ÜNLÜ İSİMLERE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Savcılık; Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu diğer şüpheliler hakkında adli kontrol uygulanmasını istedi. Bu kişiler için yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

Şüphelilerin nihai durumu, sulh ceza hakimliğinin yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.