Ünlülerin gözdesiydi… Ersan Diamond’ın sahibi gözaltına alındı

Türkiye’de birçok ünlü isme pırlanta ve saat satan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez, silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı son dakika bilgisine göre, lüks mücevher markası Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Ersan Diamond adıyla bilinen marka, Türkiye’de pek çok ünlü isme özel tasarım pırlanta, değerli taşlar ve saat satışıyla tanınıyordu. Sosyal medyada sıkça reklamları dönen ve bazı fenomenlerin paylaşımlarında da yer alan marka, lüks tüketim alanında dikkat çekiyordu.

