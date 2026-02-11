Ünlülerin menajeri Ayşe Barım kaç yıl ceza aldı? İşte mahkemenin kararı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, menajer Ayşe Barım'ı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen yargılamada hükmünü verdi. Heyet, Barım'a “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

YURT DIŞI YASAĞI SÜRECEK

Mahkeme, hapis cezası kararıyla birlikte sanık hakkındaki tedbirleri de değerlendirdi. Karar kapsamında Ayşe Barım’ın yurt dışına çıkış yasağının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

