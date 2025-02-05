"Ünlülerin tefecisi" tutuklandı: O şarkıcının da adı geçti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefeciliğin önlenmesi amacıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Şişli’deki tekstil esnafının yüksek faizle borç aldığı ve ödeme yapamadığı için tehdit edildiği yönünde alınan ihbarlar sonrası, şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Haber Global'in haberine göre, polis ekipleri, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonla, "ünlülerin tefecisi" olduğu iddia edilen Örfi Bilgin'in de aralarında olduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin tefeciliğe ilişkin çok sayıda senet ve faizle borç verilen kişilerin listelerini içeren belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

SENETLERDE ADI GEÇİYOR

Operasyonun sürdürülmesiyle birlikte, ele geçirilen senetlerde ismi geçen ünlü şarkıcı Seda Sayan da emniyete çağrıldı. Seda Sayan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek, müşteki sıfatıyla ifade verdi. İfadesinde, kendisinin tefecilikle bir ilgisi olmadığını belirtse de, adı geçen senetlerle ilgili soruşturma devam ediyor.