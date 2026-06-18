Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları şok etti! 8 ünlü ismin sonucu pozitif çıktı!
Geçen hafta narkotik ekiplerince gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu’ndaki test sonuçları açıklandı. Aralarında milyonların tanıdığı şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de yer aldığı listede tam 8 kişinin sonucu pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
İŞTE TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER
Soruşturma kapsamında yapılan testlerde sonuçları pozitif çıkan isimler netleşti. Adli Tıp Kurumu raporuna göre sonucu pozitif çıkan şüpheliler şunlar:
- Ali Efe Bezci
- Berdan Mardini
- Enis Arıkan
- Kenan Doğulu
- Oğuzhan Beker
- Ozan Doğulu
- Tolga Çam
- Yaşar İpek
GEÇEN HAFTA 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında geçen hafta haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, fenomen Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyordu.
SORUŞTURMADA DOKUZ KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen isimlerden bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden tutuklanan isimler şunlar oldu:
- Tolga Çam
- Murat Saygı
- Enis Ahmet O.
- Emre T.
- Hasan V.
- Reyhan K.
- Mehmet Y.
- Tessy Ramos Correria
- Eren Y.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheli isimler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.