Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları şok etti! 8 ünlü ismin sonucu pozitif çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

İŞTE TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Soruşturma kapsamında yapılan testlerde sonuçları pozitif çıkan isimler netleşti. Adli Tıp Kurumu raporuna göre sonucu pozitif çıkan şüpheliler şunlar:

Ali Efe Bezci

Berdan Mardini

Enis Arıkan

Kenan Doğulu

Oğuzhan Beker

Ozan Doğulu

Tolga Çam

Yaşar İpek

GEÇEN HAFTA 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında geçen hafta haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, fenomen Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyordu.

SORUŞTURMADA DOKUZ KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen isimlerden bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden tutuklanan isimler şunlar oldu:

Tolga Çam

Murat Saygı

Enis Ahmet O.

Emre T.

Hasan V.

Reyhan K.

Mehmet Y.

Tessy Ramos Correria

Eren Y.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheli isimler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.