Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları şok etti! 8 ünlü ismin sonucu pozitif çıktı!

Geçen hafta narkotik ekiplerince gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu’ndaki test sonuçları açıklandı. Aralarında milyonların tanıdığı şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de yer aldığı listede tam 8 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları şok etti! 8 ünlü ismin sonucu pozitif çıktı!
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

İŞTE TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Soruşturma kapsamında yapılan testlerde sonuçları pozitif çıkan isimler netleşti. Adli Tıp Kurumu raporuna göre sonucu pozitif çıkan şüpheliler şunlar:

  • Ali Efe Bezci
  • Berdan Mardini
  • Enis Arıkan
  • Kenan Doğulu
  • Oğuzhan Beker
  • Ozan Doğulu
  • Tolga Çam
  • Yaşar İpek

GEÇEN HAFTA 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında geçen hafta haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, fenomen Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyordu.

SORUŞTURMADA DOKUZ KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen isimlerden bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden tutuklanan isimler şunlar oldu:

  • Tolga Çam
  • Murat Saygı
  • Enis Ahmet O.
  • Emre T.
  • Hasan V.
  • Reyhan K.
  • Mehmet Y.
  • Tessy Ramos Correria
  • Eren Y.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheli isimler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlüler uyuşturucu adli tıp raporu pozitif
Günün Manşetleri
Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları şok etti!
Türkiye'yi sarsan okul dehşetinde karar açıklandı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
Halkalı-Arnavutköy metro hattı yarın açılıyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD-İran mutabakatı açıklaması
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 15 şüpheliye operasyon
ABD ve İran arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı imzalandı
45 ilde dev uyuşturucu operasyonu
Örgütün sözde sorumlusu yakalandı
CHP'de 3 il başkanı görevden alındı
Çok Okunanlar
BİM'den bahçe ve balkonları baştan yaratacak fırsat BİM'den bahçe ve balkonları baştan yaratacak fırsat
1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Haziran 2026 güncel emekli banka promosyonları Haziran 2026 güncel emekli banka promosyonları