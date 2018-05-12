İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir yolcu tarafından unutulan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

Atatürk Havalimanı'nda bir yolcu tarafından unutulan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı, valizi fünye ile patlatmaya hazırlanırken valizini unutan yolcu gelince patlatma işlemi durduruldu.



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı'nda saat 10.00 sıralarında sahipsiz valiz gören yolcular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis bölgede güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğini durdurdu



Olay yerine bomba imha uzman ekibi çağırılırdı. Uzman ekip hazırlıklarını yaparken yabancı uyruklu bir yolcu gelerek valizin kendisine ait olduğunu söyledi.



Bir süre polislerle konuşan yolcu, daha sonra valizini alarak ayrıldı.



Kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

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