Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki kuşatma girişimine karşı belirlemesi gereken politikalardan biri de hiç şüphesiz "Kuzey siyaseti". Ankara-Moskova hattında yaşanan "Kırım anlaşmazlığının" sona ermesi, Atlantik Cephesine karşı Türkiye'nin elini güçlendirebilir. Uzmanlara göre; Ankara'nın Kırım politikasını değiştirmesi, Rusya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasına kapı arayabilir. Olası bir uzlaşı, Karadeniz'in güvenli açısından da son derece önemli.

Doğu Akdeniz'deki kuşatma girişimi. Ege adalarındaki Yunan işgali. Irak ve Suriye'yi kapsayan terör koridoru. Dört bir yandan gelen tehditlere karşı Türkiye, milli çıkarlarını savunmaya çalışıyor.



Ancak uzmanlara göre, değişmeyen bazı politikalar, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veriyor. Kırım da bunlardan biri.



Kırım Tatarları 2014 yılında yapılan referandumla Rusya'ya bağlanmıştı. Türkiye ise Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğini savundu.



Referandumun üzerinden 5 yıl geçti ama Ankara'nın Kırım politikasındaki tavrı değişmedi. Uzmanlar söz konusu tavrın enerji güvenliğini de hedef aldığı görüşünde.



Kırım politikasındaki ısrar, Doğu Akdeniz'deki kuşatma girişimine karşı da Ankara'yı yalnızlaştırıyor. Uzmanlar ise "kuzey siyaseti" önerisi yapıyor.



Ankara'nın politikasındaki değişiklik, Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını da sağlayabilir.



Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Kırım'ın Karadeniz'in güvenliği açısında da önemine değindi.

"Bu uzlaşma Karadeniz'de de Türkiye'nin güvenliği açısından oldukça önemlidir. Çünkü ABD NATO'yu kullanarak Karadeniz'in güvenliğini risk altına atmaktadır. Bu süreçte de Montrö'yü delme politikası uygulamaktadır ABD."



Sel'e göre Kırım tatarlarıyla Kiev üzerinden kurulan diyalog terk edilmeli.

"Türkiye Kırım Tatarı halkıyla ilişkinin bir formatını bulmalı. Sadece Kiev üzerinden bir Kırım Tatar politikası yürüterek Türkiye Kırım'da varlığını sürdüremez."





ulusal.com.tr

