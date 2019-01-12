atan Partisi Öncü Kadın Ankara İl Başkanlığı, 3.Geleneksel Üreten Kadın Kermesi bütün heyecanlı ve dinamizmi ile Ankara Gürkent Otel’de devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan ve yoğun ilgiyle karşılaşan Üreten Kadın Kermesi’yle ilgili, Ankaralı yurttaşlar ve Vatan Partisi’nin kadın önderleri değerlendirmelerde bulundurlar.

Ev Ekonomisine Katkı

Ankaralı yurttaşların yoğun katılım sağladığı etkinlikte, Ankara’nın Çubuk ilçesinden gelerek kermese katılım sağladığı söyleyen Özlem Ersever, “Oldukça güzel bir kermes. Burada ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınların kendi el becerileriyle ürettiği eşyalar sergileniyor. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.



Üreten Kadınlar Hayatın İçindeler







Bir Gönüllükle Buradayız

Kermeste ürettikleri sergilediğini aktaran Neriman Medeni ise, “Ürettiklerimi sergilemek ve arkadaşlarımla bir gönlülüğü paylaşmak üzere burdayım. Kermesimize yoğun olan bu ilgi bizi çok ama çok memnun ediyor.” diyerek kermese başarı dileklerinde bulundu.



Öncü Kadın’ın Önderliği



Öncü Kadın Ankara İl Saymanı Gülsem Yıldız, “ Üreten Kadın Kermesini yapmamızın temel amacı,

“Öncü Kadın Ankara İl Örgütü olarak, önümüzde bir yerel seçim olduğunun farkındayız. Bu nedenle, yarattığımız bu imeceyle partimize, yerel seçimlere hazırlandığımız bu dönemde, katkı sağlamak, bizim öncelikli görevlerimizdendir.” şeklinde konuştu.



Tepeden Tırnağa Bir Emek Var

Sincan’dan kermese katılım sağladığını belirten Melahat Şahin ise, “Sosyal medya aracılığı ile kermesi duyduk ve geldik. Burada arkadaşlarımızın ürettiklerini sergiliyor. Arkadaşlarımızın ürettiği atkılardan tarhanaya kadar tepeden tırnağa bir emek var. Bu kermesin düzenlenmesi bizler için önemli bir alan doğurdu. Bir dayanışmanın parçası olmak gerçekten gurur verici. Bizde bu bütünün bir parçası olmak istedik.” dedi.



Anadolu’nun Üretkenliği Burada



Öncü Kadın Ankara İl Yöneticisi Mihriban Tatar, “Bu kermesi hazırlayan Öncü Kadın İl Başkanlığı’na ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çok verimli bir kermes olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız başarılı bir çalışma yürütmüşler. İnsanlarımız kendi el emekleri, göz nurlarını ürettiklerini burada sergiliyorlar. Anadolu’nun dört bir yanından gelen ürünlerin burada, kermesimizde olması daha da anlamlı.”



“Türkiye’nin artık Üretim Ekonomisi’ne geçmesi bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk meselesi. Türkiye üretirse, dış müdahelelere karşı sarsılmaz. Üretim Devrimi, en net anlamıyla budur. Burada üreten ve ürettiğini memleketine sunan kadınlarımız var. Kermesimizin mesajı, ‘Üreten Bir Türkiye İstiyoruz!’ ” dedi.

Ankaralı yurttaşların yoğun katılım sağladığı etkinlikte, Ankara’nın Çubuk ilçesinden gelerek kermese katılım sağladığı söyleyen Özlem Ersever, “Oldukça güzel bir kermes. Burada ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınların kendi el becerileriyle ürettiği eşyalar sergileniyor. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tülin Oygür, “ Bu kermes, isminden de yola çıkacağımız üzere, Üreten Kadın hayatın içinde ve kendini ifade ediyor. Bugün yaratılan bu ortam, tam da bunu gösteriyor.” diyerek görüşlerini aktardı.Kermeste ürettikleri sergilediğini aktaran Neriman Medeni ise, “Ürettiklerimi sergilemek ve arkadaşlarımla bir gönlülüğü paylaşmak üzere burdayım. Kermesimize yoğun olan bu ilgi bizi çok ama çok memnun ediyor.” diyerek kermese başarı dileklerinde bulundu.Öncü Kadın Ankara İl Saymanı Gülsem Yıldız, “ Üreten Kadın Kermesini yapmamızın temel amacı, üreten kadınlar ımızın kendilerine ve Türkiye’mize özgüven aşılaması. Aynı zamanda kendi aile bütçelerine biraz olsun katkı bulunmalarının sağlanması. Bunlar çok önemli ve bizde bunlara Öncü Kadın olarak önderlik ediyoruz.”“Öncü Kadın Ankara İl Örgütü olarak, önümüzde bir yerel seçim olduğunun farkındayız. Bu nedenle, yarattığımız bu imeceyle partimize, yerel seçimlere hazırlandığımız bu dönemde, katkı sağlamak, bizim öncelikli görevlerimizdendir.” şeklinde konuştu.Sincan’dan kermese katılım sağladığını belirten Melahat Şahin ise, “Sosyal medya aracılığı ile kermesi duyduk ve geldik. Burada arkadaşlarımızın ürettiklerini sergiliyor. Arkadaşlarımızın ürettiği atkılardan tarhanaya kadar tepeden tırnağa bir emek var. Bu kermesin düzenlenmesi bizler için önemli bir alan doğurdu. Bir dayanışmanın parçası olmak gerçekten gurur verici. Bizde bu bütünün bir parçası olmak istedik.” dedi.Öncü Kadın Ankara İl Yöneticisi Mihriban Tatar, “Bu kermesi hazırlayan Öncü Kadın İl Başkanlığı’na ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çok verimli bir kermes olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız başarılı bir çalışma yürütmüşler. İnsanlarımız kendi el emekleri, göz nurlarını ürettiklerini burada sergiliyorlar. Anadolu’nun dört bir yanından gelen ürünlerin burada, kermesimizde olması daha da anlamlı.”“Türkiye’nin artık Üretim Ekonomisi’ne geçmesi bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk meselesi. Türkiye üretirse, dış müdahelelere karşı sarsılmaz. Üretim Devrimi, en net anlamıyla budur. Burada üreten ve ürettiğini memleketine sunan kadınlarımız var. Kermesimizin mesajı, ‘Üreten Bir Türkiye İstiyoruz!’ ” dedi.