Ekonomik Kriz kurultayının yeni durağı Karadeniz oldu. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesinin Trabzon'da düzenlediği kurultayda, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun yanı sıra bölge sorunları da ele alındı.

Ulusal kanal, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Radyo Türkiye'yi il il dolaşarak ülke ekonomisini masaya yatırıyor. Vatandaş soruyor, uzmanlar anlatıyor.



"Ekonomik Kriz ve Çözüm" kurultayının yeni adresi Trabzon oldu. Kurultayın açılış konuşmasını Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi Temsilcisi İlyas Gümrükçü yaptı.



Gazeteci-Yazar Murat Taşkınkısa'nın yönettiği kurultayda; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doğu Karadeniz İhracatçılar birliği Başkan vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan ile Ulusal Fındık Konseyi Başkanı ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk birer konuşma yaptı.



Sebahattin Arslantürk ekonomik kalkınma içim üretimin sürekliliğine işaret etti.



Ahmet Hamdi Gürdoğan ekonominin bir bütün olduğunu vurguladı, 3 başlık saydı.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ise krizin çıkış noktasını hatırlattı.



Perinçek, çıkış yolunu da gösterdi.





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