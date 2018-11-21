Aydınlık gazetesi Doğu Perinçek yazdı

16 Kasım 2018 Cuma Bursa Üreticiler Kurultayı.



17 Kasım 2018 Cumartesi Adana Üreticiler Kurultayı.



18 Kasım 2108 Pazar Mersin Üreticiler Kurultayı.



Mustafa Pamukoğlu arkadaşımla birlikte üç gündür Üretici Kurultaylarındaydık.



ÇÖZÜM ODAKLI EDEP VE ERKÂN



Toplantılarda Bursa, Adana ve Mersin’in seçkin üretim önderlerinden çok şey öğrendik. Yanık yüzlü çiftçiler, işçi temsilcileri, çarşılarımızın üreticileri, sanayici ve tüccarlar ve aydınlarımız, tartışmalara katkılarıyla ekonominin nabız atışlarını yansıttılar ve çözüm önerilerini belirttiler.



Bu kurultaylarda AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve Vatan Partisi’nden, her partiden ve partisiz üreticiler buluştular. Karşılıklı saygı ve nezâket içinde görüşlerini belirttiler. Salı günleri kamuoyunun üzüntüyle izlediği söz düellolarına, atışma ve sataşma manzaralarına tanık olmadık. Üretenlerin edep ve erkân dışı eylemlere hem zamanları yok, hem de terbiyeleri el vermiyor. Herkes, Türkiye ekonomisinden bugünkü iflas durumundan bir çıkış yolu açmaya odaklanmıştı. Üretici önderleri, parti liderlerine örnek olacak bir tutum içindeydiler.



ZORLUKLARI AŞMA KARARLILIĞI



Önümüzdeki zorlukları aşma azmini gördüm kurultaylarda.



Bu millet parçalanmayı kesinlikle kabul etmeyecek, onu gördüm. Atomu parçalayabilirler ama Türkiye’yi asla parçalayamazlar!



Krize meydan okuyanları gördüm. Mersin Ticaret ve Sanayi Odayı Eski Başkanı Sayın Şerafettin Aşut’un vurguladığı gibi, kriz kavramına mahkûm olmayanları, kriz lafları içinde çırpınıp kalmayanları, çözüme odaklananları gördüm. Türkiye ekonomisi borç batağında boğulmayacak, buradan Üretim Ekonomisiyle çıkacak, bu kararlılığı gördüm ve üreticilerimize olan güvenim sağlamlaştı.



ÜRETİCİLERİN MİLLÎ HÜKÜMETİ



İşçi ve çiftçiden esnaf ve zenaatkâra, küçük ve orta boy sanayiciden büyük sanayici ve tüccara kadar üretenler ve üretimi örgütleyenler, zorlukları bütün milleti birleştirerek aşacağımız konusunda sarsılmaz bir görüş birliği içindeydiler. Hem vatan savunması hem de Üretim Ekonomisinin inşası görevleri, milletimizin en geniş güçlerini kucaklamayı gerektiriyordu.



Türkiye bu çetin dönemden üreticilerin hükümetiyle çıkacaktır. Üretmek için yabancı dayatmalara meydan okumak, bağımsız olmak zorunda ve kararındayız. Vatan, üreticilerin vatanıdır. Terörün bitirilmesi, en başta üreticilerin hedefidir. Üreticilerin Hükümeti, Millî Hükümettir.



Bursa, Adana ve Mersin kurultaylarında, Üreticiler Hükümetinin ışıklarını gördüm. Birleşen Türkiye’yi gördüm o salonlarda. Üretmek için birleşenleri, vatan savunması için birleşenleri gördüm.



ÜRETENLERİN UMUTLARI



Üretmek, umutla olur. Tarlaya tohum serperken bize güç veren umuttur. Biliyoruz, o tohumlar yeşerecek, ekmek olacaktır. Ekmek teknemizin başında çalışırken enerji kaynağımız umuttur. Biliyoruz, tezgâhın öbür ucundan ürün çıkacak!



İnsan nesli umutla başlar. İnsan, proje yaptığı gün hayvandan ayrışır. Proje, umutla yapılır. Tasarruf, yatırım, üretim, hizmet, kazanmak, hepsi umudun ateşlediği eylemlerdir.



Karamsarlık ve umutsuzluk, hayatın düşmanıdır. Bu nedenle gerçeğe dayanmıyor. Yaşamanın kendisi umuttur.



Üretme gerçeği, umutsuzluğa izin vermiyor, veremez!



Türkiye’nin insan kaynakları umut veriyor.



Türkiye’nin tarihsel birikimi umut veriyor.



Türkiye’nin olanakları ve önündeki fırsatlar umut veriyor.



Mersin, Adana ve Bursa Üreticilerinin duruşlarında, sözlerinde ve gözlerinde umudu gördüm.