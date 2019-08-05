Üreticilerin payına 'hüsran' düştü

Bereketli topraklarda alın teri ile çalışıyor üretici. Ama bereket yerine paylarına düşen hüsran oluyor.
Ulusal Kanal, Mersin Tarsus'tan çıktı yola. Torosların tepesindeki Çamlıyayla ilçesine doğru ilerlerken yol boyunca sıralanan üzüm bağlarını görüntüledik. Keşbükü, Dedeler, Ulaş, Killik, Meşelik, Beylice ve daha onlarca köyün geçimkaynağı bu bağlar. İlk durağımız da Dedeler Köyü oldu.
Köy kahvesinde toplanan üreticilere tek tek uzattık mikrofunu, hepsi aynı derdi paylaşıyor, isyan ediyor.
Fabrikaların ve tüccarın ellerine terk edilmiş. Neredeyse sezon sonuna gelen üretici hüsran içinde.
Talepleri açık ve net, arkalarına devlet desteği ile bağlarından hakkettikleri bereketi almak istiyorlar.
ulusal.com.tr
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