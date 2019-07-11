Meclis'e sunulan 11. Kalkınma Planı birçok vaadi içeriyor. Plana göre tarım, öncelikli gelişim alanı oldu. Savunma Sanayinde ise yerli üretim ön plana çıkıyor. 11'inci Kalkınma Planı ile tarımsal desteklerin etkinliği artırılacak, savunmada yerlilik yüzde 75'e çıkarılacak.

Üreticinin belini büken girdi maliyetlerine karşı adım atılıyor. Tüketicinin makul fiyatlardan ürüne erişimi kolaylaştırılıyor.Meclis'te sunumu tamamlanan 11'inci Kalkınma Planı'na göre tarım "Öncelikli Gelişim Alanı" içinde yer alıyor. Buna göre, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten, ileri teknolojiye dayalı etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaç yapıldı.Temel amaç kapsamında da destekler dahil yapılacak hedefler tek tek sıralandı.11. KALKINMA PLANI-Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının izlenmesi, rekabetin korunması ve piyasa aksaklıklarının giderilmesine yönelik piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacak.-Tarımsal destekler artırılacak, su kısıtını gözeten, üretimde kalite, çiftçi maliyet ve geliri, arz ve talep dengesi odaklı dinamik bir yapıya kavuşturulacak..- Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini teminen girdi destekleri, başta mazot ve gübre olmak üzere maliyetlerdeki değişimler dikkate alınarak belirlenecek.-Tarımsal desteklerin etkinliği artırılacak.- Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanım baskısını azaltacak düzenlemeler tamamlanacak ve denetimler artırılacak.Ürünün tarla ile tezgah fiyatı arasında uçurum olmasının en büyük nedenlerinden biri aracılardı.Kalkınma Planı'nda dağıtım zincirindeki aracıların sayısının azaltılması da yer aldı. Ayrıca, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağlantı kurulması yönünde kooperatiflerin ve üretici birliklerinin etkin olarak kullanılması da sağlanacak.11'inci Kalkınma Planı'yla savunma sanayi yerlilik oranının yüzde 65'ten 75'e çıkartılması ve Milli Balistik Test Merkezi'nin kurulması hedeflendi.