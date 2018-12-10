Üreticilerin talepleri, Vatan Partisi’nin çözümleri ile buluştu. Antalya’nın Gazipaşa İlçesinde "Üretici Sorunları ve Çözümler Kurultayı" yapıldı. Girdi maliyetleriyle boğuşan üreticiler, taleplerini sıraladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üretim ekonomisinin çözümlerini anlattı.

Tüm zorluklara rağmen üretim çarkını çevirmekten asla vazgeçmeyen üreticilerin talepleri, Vatan Partisi’nin çözümleri ile buluştu.



Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi işbirliğiyle "Üretici Sorunları ve Çözümler Kurultayı" yapıldı.



Kurultaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ve Gazipaşa Komisyoncular Dernek Başkanı Erol Yüksel konuşmacı olarak katıldı.



Çelik, uçak krizinden bu yana üreticinin kendisini toparlayamadığını söyledi. Yükselen girdi maliyetlerinin borç üstüne borç eklediğini belirtti.



Yüksel de "Çiftçiyle biz et tırnak olmuşuz" dedi. Hal yasasının geri çekilmesini istedi.



Üreticiler taleplerini sıraladı.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Türkiye’nin ekonomide ve güvenlikte aynı emperyalist güçle cephe cepheye geldiğini vurguladı. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Perinçek, üretim ekonomisini yaşama geçirecek somut çözümleri tek tek anlattı.



"Krizi çiftçinin üzerine yıktırmayacağız" diyen Vatan Partisi Lideri, hedefin üreticilerin hükümetini kurmak olduğunu ifade etti. Tüm üreticileri o hedefe ulaşmak için de göreve çağırdı.







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