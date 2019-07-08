'Üretim Devrimi': Vatan Partisi 80 maddelik çalışmayı uzman görüşüne açtı

Vatan Partisi, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik süreci aşmak için 'Üretim Devrimi' başlıklı yeni ekonomik program inşası girişimi içinde. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara, İstanbul ve İzmir’de sanayici, ihracatçı ve tarım üreticileriyle bir araya geldi

Vatan Partisi Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları aşmak için yeni ekonomik program hazırlığı yapıyor. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, bu kapsamda Ankara, İstanbul ve İzmir’de iş dünyası ve Türkiye’nin üretici kesimleriyle bir araya geldi. Son toplantı İzmir’de, Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği'nde yapıldı.



Yeni ekonomik programın başlığını sanayicilerin “Üretim Devrimi” koyduğunu belirten Perinçek, “sanayiciler, üreticiler bize köklü değişiklikten başka çıkış yolu olmadığını söyledi. Biz de bu programı hazırladık, sizlere sunduk” dedi.



Toplantıya katılan alanında uzman isimler "Üretim Devrimi" programı için görüş ve önerilerini sundu.



80 maddelik üretim devrimi programı taslağını üreten kesimler ve akademisyenlerin görüş ve önerilerine sunan Perinçek, illerde “Üretim Devrimi” kurultayları düzenleyeceklerini açıkladı.



ulusal.com.tr

