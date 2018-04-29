Tüccarlar, çiftçiler ve nakliyeciler… Onlar üretim ekonomisinin uygulanması için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Hayat pahalılığına karşı mücadele eden yurttaşlar Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi programının tek çözüm olduğunu vurguluyor.





Tüccarlar, çiftçiler ve nakliyeciler… Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek çığ gibi büyüyor. Çeşitli mesleklerde çalışan yurttaşlar, Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması için mücadele yürütüyor. Ulusal Kanal'da Şule Perinçek’in hazırlayıp sunduğu "Elinin Hamuru" programına konuk olan yurttaşlar, Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi programının tek çözüm olduğunu vurguladı.



Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına giderek imza vereceklerini belirten yurttaşlar, herkesi göreve çağırdı.





ulusal.com.tr

"Üretim ekonomisi olmalı" dediler, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in adaylığında birleştiler.Tüccarlar, çiftçiler ve nakliyeciler… Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek çığ gibi büyüyor. Çeşitli mesleklerde çalışan yurttaşlar, Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması için mücadele yürütüyor. Ulusal Kanal'da Şule Perinçek’in hazırlayıp sunduğu "Elinin Hamuru" programına konuk olan yurttaşlar, Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi programının tek çözüm olduğunu vurguladı.Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına giderek imza vereceklerini belirten yurttaşlar, herkesi göreve çağırdı.