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Üretim ekonomisi için 'Perinçek' dediler

Tüccarlar, çiftçiler ve nakliyeciler… Onlar üretim ekonomisinin uygulanması için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Hayat pahalılığına karşı mücadele eden yurttaşlar Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi programının tek çözüm olduğunu vurguluyor.

Üretim ekonomisi için 'Perinçek' dediler
"Üretim ekonomisi olmalı" dediler, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in adaylığında birleştiler.

Tüccarlar, çiftçiler  ve nakliyeciler… Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek çığ gibi büyüyor. Çeşitli mesleklerde çalışan yurttaşlar, Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması için mücadele yürütüyor. Ulusal Kanal'da Şule Perinçek’in hazırlayıp sunduğu "Elinin Hamuru" programına konuk olan yurttaşlar, Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi programının tek çözüm olduğunu vurguladı.

Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına giderek imza vereceklerini belirten yurttaşlar, herkesi göreve çağırdı.


ulusal.com.tr 
 
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