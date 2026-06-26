Üretim ekonomisi Şırnak'ta hayat buldu: Vatan Partisi'nden üretim ekonomisi ve köye dönüş çağrısı

Vatan Partisi'nin gündeme getirdiği üretim ekonomisi Şırnak'ta hayat buluyor. İdil'de taşlı araziler temizlenerek tarıma açılıyor. Silopi'de ise sera alanları oluşturuluyor. Bu adımlar bölgenin ekonomik kalkınmasına yeni bir ivme kazandıracak.

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Üretim ekonomisi Şırnak'ta hayat buldu: Vatan Partisi'nden üretim ekonomisi ve köye dönüş çağrısı
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Şırnak’ta tarımsal üretimi artıracak iki önemli proje hayata geçiriliyor.

Burası Şırnak'ın İdil ilçesi. Düne kadar taşlarla kaplı, atıl ve üretim dışı olan bu araziler yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Binlerce yıldır yerinde duran taşlar kaldırılıyor, işlenebilir tarım arazileri oluşturuluyor. Şimdilik 400 dekar alan temizlendi.

Bu topraklarda daha önce tarım yapılmadı. Kimyasal gübre ve pestisit kullanılmadı. Şimdi bu bakir alanlar üretime açılıyor. Çalışmalar, hem üretim kapasitesini artırmayı hem de kırsalda istihdamı güçlendirmeyi amaçlıyor.

İdil İlçesi'nde toplamda 75.000 dekar arazinin temizlenmesi planlanıyor. Başlangıç olarak 1500 dekar alanın tarıma kazandırılması hedefleniyor. Proje için 11 milyon TL bütçe ayrıldı.

Şırnak’ta tarımsal dönüşüm bununla da sınırlı değil. Silopi ilçesinde hayata geçirilen Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı. Sera parsellerinin tahsis süreci başladı.

Vatan Partisi, ekonomik sorunlarının çözümü için üretim ekonomisini savunuyor. Şırnak İl Başkanı İsmail Kabul, konuyla ilgili Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ile görüştü. Vatan Partisi, sanayi ve tarımda üretimin artırılmasını, ithalata bağımlılığın azaltılmasını ve kaynakların üretime yönlendirilmesini savunuyor.

İl başkanı ayrıca köye dönüşün teşvik edilmesi için kırsal altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Hayvancılık ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından köy yollarının yapılmasını ve mevcut yolların iyileştirilmesini talep etti.

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