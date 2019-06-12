Üretim ve sanayide dönüşüm milli teknoloji ile mümkün. Bu yüzden atılacak her adım önemli. AR-GE'de ucuz ve güvenilir ortaklık şart. Peki üretim devriminin arifesindeki Türkiye nasıl bir yol haritası oluşturmalı? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, USMER, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve ASAM bu soruya yanıt arayan Milli Teknoloji Hamlesi adlı önemli bir panel düzenledi.





Sanayi ve Teknloji Bakanlığı, Ulusal Strateji Merkezi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ortaklığında Milli Teknoloji Hamlesi paneli düzenlendi.



İstanbul'daki panelin açılış konuşmasını İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahmut Aydın yaptı.



USMER İstanbul Başkanı Ferit İlsever, sanayi ve üretim kadar teknolojide de Asya ile ortaklığın şart olduğuna dikkat çekti.



Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Murat Doğanay, teknoloji gelişiminde güvenilir ortaklığı vurguladı.



Panelin ev sahiplerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Yüksek Mimar Ümit Ünal, yerlileşme alanında yapılan yatırımları aktardı.



Prof. Dr. Ercan Ertürk'ün modratörlüğünde Sanayide Milli Dönüşüm'ün tartışıldığı bir oturum yapıldı. ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. D. İbrahim Özkol, savunmaya sanayiinde milli dönüşümün ihtiyacını, USMER Genel Sekreter, üretim ekonomisinde milli sanayinin yerini, ASAM Genel Sekreteri Ramazan Bakkal, milli dönüşümde AR-GE çalışmalarını anlattı.





ulusal.com.tr Sanayi ve üretimde dönüşüm ile AR-GE atılımı ve milli teknoloji hamlesinin adımları İstanbul'da masaya yatırıldı.Sanayi ve Teknloji Bakanlığı, Ulusal Strateji Merkezi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ortaklığında Milli Teknoloji Hamlesi paneli düzenlendi.İstanbul'daki panelin açılış konuşmasını İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahmut Aydın yaptı.USMER İstanbul Başkanı Ferit İlsever, sanayi ve üretim kadar teknolojide de Asya ile ortaklığın şart olduğuna dikkat çekti.Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Murat Doğanay, teknoloji gelişiminde güvenilir ortaklığı vurguladı.Panelin ev sahiplerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Yüksek Mimar Ümit Ünal, yerlileşme alanında yapılan yatırımları aktardı.Prof. Dr. Ercan Ertürk'ün modratörlüğünde Sanayide Milli Dönüşüm'ün tartışıldığı bir oturum yapıldı. ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. D. İbrahim Özkol, savunmaya sanayiinde milli dönüşümün ihtiyacını, USMER Genel Sekreter, üretim ekonomisinde milli sanayinin yerini, ASAM Genel Sekreteri Ramazan Bakkal, milli dönüşümde AR-GE çalışmalarını anlattı.