Vatan Partisi'nin Çin Büyükelçiliğiyle birlikte ev sahipliğini yaptığı "Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği" toplantısında Türk iş insanları önemli mesajlar verdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı gibi isimler Çin ile ticaretin önemini vurguladı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in açılışını bu sözlerle yaptığı "Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği" toplantısında Türk iş insanları önemli mesajlar verdi.



Toplantıda Türk iş insanları ve ekonomi yöneticileri Çin Büyükelçilisi Deng Li ve diğer Çinli yöneticilerle bir araya geldi.



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İpek Yolu Projesinden faydalanabilmek için gerekli ulaşım yollarının inşa edilmesi gerektiğini söyledi.



Toplantıda söz alan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da Vatan Partisi lideri Perinçek ve Çin Büyükelçisinin devletler nezdinde sorumluluklar üstlenmesini talep etti.



Çin ile ticarette hava ulaşımı da büyük önem taşıyor. Ekonomi zirvesinde Onur Air Yönetim Kurulu Başkanı Cankut Bagana yer aldı. Bagana, İpek Yolu projesinin hedeflerini Çin'e giderek keşfettiğini kaydetti.



DEİK Türk- Çin Ekonomik İlişkiler Masası- Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da konuşmasında turizm sektörüne dikkat çekti.



Toplantıda Urfa Birecik Belediye Başkanı ve aynı zamanda iş insanı olan Mahmut Mirkelam da yer aldı.



Ekonomi zirvesinde konuşan iş insanları Çin ile ticaretin önemli kazançlar sağlayacağını vurguladı.



Başkentteki toplantıya İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin da katıldı.





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