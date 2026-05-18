Ürgüp’te 10 yıllık sır perdesi kalktı: Katil en yakınlarından çıktı!

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 2016 yılında gerçekleşen Fatma ve İbrahim Teryaki cinayeti, aradan geçen 10 yılın ardından çözüldü. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonunda yeniden açılan dosya, titiz bir teknik takip ve soruşturma süreciyle sonuçlandırıldı. Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, karanlıkta kalan hiçbir vakanın cezasız kalmayacağını vurguladı.

"ADALET ZAMANAŞIMINA UĞRAMAZ"

Bakan Gürlek, hükümetin faili meçhul dosyaların aydınlatılması konusundaki kararlı tutumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Adalet zamanaşımına uğramaz" ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gitmektedir.

AİLE İÇİNDEN İNFAZ VE YILLAR SÜREN MANİPÜLASYON

Yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, çifte cinayetin aile içinden şahıslar tarafından işlendiği kesinleşti. Şüphelilerin, olayın ardından adli makamları yanıltmak adına planlı bir manipülasyon süreci yürüttükleri tespit edildi. Ancak yeni deliller ve alınan itiraflar, 10 yıllık planı yerle bir etti.

Bakan Akın Gürlek, operasyonun detaylarına dair şu açıklamada bulundu:

"Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı. Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."