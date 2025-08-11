U.S. POLO ASSN. 135. yılını özel saat koleksiyonu ile kutluyor

Türkiye’de Saat&Saat distribütörlüğünde tüketiciyle buluşan U.S. Polo Assn.; polo sporunun asaleti, enerjisi ve tarihinden ilham alarak köklü mirasını zamana taşıyan özel tasarım saatlerini, 135. yıla özel koleksiyonunda bir araya getiriyor. Bu özel koleksiyon, markanın geçmişine saygı duruşunda bulunurken, zamana meydan okuyan şıklığıyla da dikkat çekiyor

U.S. Polo Assn.’nin klasik renk paletini, rafine tasarım anlayışıyla buluşturan özel koleksiyon, zarif detayları ve ince işçiliğiyle öne çıkıyor. 135. yıla özel olarak tasarlanan logo ile taçlandırılan ve her biri özel etiketli ve sınırlı üretim olan saat modelleri, markanın ikonik polo saatlerinden ilhamla geliştirildi. Özgün yıl dönümü öğeleri ve üst düzey süslemelerle yeniden yorumlanan saat modellerine hem sportif hem de zamansız bir şıklık hakim.

1880’lerden bu yana Amerikan spor geleneğinin simgelerinden biri olan U.S. Polo Assn., bu koleksiyonla hem geçmişe saygı duruşunda bulunuyor hem de markanın evrensel ruhunu ve enerjisini geleceğe taşıyor. Marka, dünya genelinde yıl boyunca sürecek olan 135. yıl kutlamalarının önemli bir parçası olarak bu koleksiyonla hem sadık takipçilerine hem de yeni nesil moda tutkunlarına sesleniyor.

Kadın ve erkek kullanıcılar için özel olarak tasarlanan saatlerde her model, markanın spora olan tutkusunu ve güçlü stil mirasını taşıyor. 135 yıllık mirasın modern tasarımla buluştuğu koleksiyonda yer alan kadın saat modellerinin; 32 mm çapındaki yuvarlak çelik kasası, altın ve rose gold olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle sunuluyor. Metalik gri ve yeşil olmak üzere iki ayrı kadran rengiyle dikkat çeken analog saatlerin kadranında, markanın 135. yıl kutlamasına ait özel logo dikkat çekiyor. Kadranı süsleyen göz alıcı renkli taşlar ise tasarıma zarif ve ışıltılı bir dokunuş katarken kasa rengiyle uyum sağlayan metalik gri/rose gold ve altın tonlarındaki çelik bilezik seçenekleri ise tasarıma zarif bir dokunuş katıyor.

Erkek saat modellerinde, 41 mm çapındaki yuvarlak çelik kasa ve metalik gri çelik bilezik ile tamamlanan tasarım, kadranın saat 12 yönünde yer alan 135. yıl logosuyla şıklığını taçlandırıyor. Yeşil, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı kadran rengi seçeneği sunulan saat modeli, bileklerde güçlü bir iz bırakıyor.