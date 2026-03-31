Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu: Şirketlerine TMSF kayyum atandı

Sulh Ceza Hakimliği, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahsi mal varlığına el konulmasına hükmetti.

ŞİRKETLERE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararıyla birlikte, Yalım'ın el konulan şirketlerinin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Yürütülen hukuki işlemler ve soruşturma aşaması boyunca söz konusu şirketler, TMSF tarafından idare edilecek.