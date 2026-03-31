Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu: Şirketlerine TMSF kayyum atandı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tüm mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Yalım'a ait şirketlerin yönetimi, kayyum olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) geçti.
Sulh Ceza Hakimliği, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahsi mal varlığına el konulmasına hükmetti.
ŞİRKETLERE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Mahkeme kararıyla birlikte, Yalım'ın el konulan şirketlerinin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Yürütülen hukuki işlemler ve soruşturma aşaması boyunca söz konusu şirketler, TMSF tarafından idare edilecek.